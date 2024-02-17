Фото: Reuters / SAM WOLFE

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Кандидат в президенты Штатов явил все свое недовольство во всей красе.

Баллотирующийся в президенты Штатов Дональд Трамп пришел в ярость из-за тиражируемых фото, на которых он предстал не в кондиции. На днях ряд СМИ распространил сомнительные фото мультимиллионера, на которых был запечатлен Трамп, играющий в гольф. Уже тогда внимательные комментаторы обратили внимание, что на опубликованных фото политик выглядит в полтора раза толще, чем в костюме.

The Fake News used Artificial Intelligence (A.I.) to create the picture on the top left. These are despicable people, but everyone knows that. The other pictures are me hitting Golf balls today to show the difference. Sadly, in our Country, Fake News is all you get!



Donald Trump… pic.twitter.com/nhQzr2zrG8 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 16, 2024

Спустя считанные сутки после того, как фото Трампа завирусились в Сети, бывший хозяин Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social фотоснимок, на котором отчетливо виден переваливающийся через брюки живот, а рядом для сравнения — сразу три изображения, по мнению политика, адекватно отображающих его габариты.

В подписи Дональд отметил, что давно не испытывал такой ярости, как в этот раз: по его словам, кто-то очень предприимчивый использовал его снимки для того, чтобы скомпрометировать кандидата на президетский пост.

Снимки, по словам Трампа, не соответствуют действительности и сознательно отретушированы, чтобы представить его не в лучшем виде.

«Фейк-ньюс» использовали искусственный интеллект для создания изображения. Это бессовестные люди, но всякий знает это. К сожалению, в нашей стране «фейк-ньюс» — это все, что вы получаете», — категорично заявил он.

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