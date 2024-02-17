«В нашей стране „фейк-ньюс“ — это все, что вы получаете»: Трамп на примере себя и ИИ объяснил всю суть США

Алина Крылова 29 0

Дональд Трамп пришел в ярость из-за ненастоящих фото с животом

«В нашей стране „фейк-ньюс“ — это все, что вы получаете»: Трамп на примере себя и ИИ объяснил всю суть США

Фото: Reuters / SAM WOLFE

Тема:
Выборы президента США 2024

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Кандидат в президенты Штатов явил все свое недовольство во всей красе.

Баллотирующийся в президенты Штатов Дональд Трамп пришел в ярость из-за тиражируемых фото, на которых он предстал не в кондиции. На днях ряд СМИ распространил сомнительные фото мультимиллионера, на которых был запечатлен Трамп, играющий в гольф. Уже тогда внимательные комментаторы обратили внимание, что на опубликованных фото политик выглядит в полтора раза толще, чем в костюме.

Спустя считанные сутки после того, как фото Трампа завирусились в Сети, бывший хозяин Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social фотоснимок, на котором отчетливо виден переваливающийся через брюки живот, а рядом для сравнения — сразу три изображения, по мнению политика, адекватно отображающих его габариты.

В подписи Дональд отметил, что давно не испытывал такой ярости, как в этот раз: по его словам, кто-то очень предприимчивый использовал его снимки для того, чтобы скомпрометировать кандидата на президетский пост.

Снимки, по словам Трампа, не соответствуют действительности и сознательно отретушированы, чтобы представить его не в лучшем виде.

«Фейк-ньюс» использовали искусственный интеллект для создания изображения. Это бессовестные люди, но всякий знает это. К сожалению, в нашей стране «фейк-ньюс» — это все, что вы получаете», — категорично заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал о намерениях Трампа принудить Украину к переговорам с Россией

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