Наделал много шума в Сети: чем так опасен гриб решеточник и где он растет

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Reichel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Эксперты по грибам советуют не трогать красивые живые организмы. Можно ли погибнуть, прикоснувшись к ним? И почему их называют «Ведьмино сердце»?

С наступлением тепла на юге России отмечается нашествие краснокнижного и очень ядовитого гриба — решеточника красного, или просто решеточника. Что это за гриб и чем он так опасен?

Трогать запрещено

В прошлом году гриб действительно оккупировал сочинский парк «Дендрарий» и окрестности. Так массово, порой прямо ковром, они росли впервые. Тогда биологи объясняли это высокой влажностью, туманами и умеренным теплом, которые наблюдались в тот период.

Но как оказалось, решеточник можно встретить не только в Краснодарском крае. В Красной книге указано, что он может произрастать в Ленинградской, Ярославской, Московской и Калужской областях, а также в республиках Адыгея и Северная Осетия — Алания.

«Если встретите решеточник красный, то вы его не пропустите и не забудете, — рассказывал aif.ru кандидат технических наук, специалист по производству грибов и пищевым технологиям Дмитрий Зыков. — Это такая дырявая красная шапочка из переплетенных красных тяжей. Но даже если вы соберетесь съесть его, вряд ли это у вас получится. От гриба исходит неприятный запах вонючего мяса. Отсюда и его местные названия — гнилушка, вонючка, смердяк. Поскольку гриб с таким ароматом не собирают, токсичность его плохо изучена. Как у многих грибов с яркой окраской, в нем, скорее всего, есть алкалоиды, являющиеся горечами, ядами или галлюциногенами. Так что он вполне может быть ядовитым, но вряд ли вызывает смертельные отравления».

Поскольку решеточник красный трудно не заметить, его нередко сбивают ногой. Делать этого не надо по двум причинам.

Во-первых, он указан в Красной книге, и, согласно недавнему закону, за это грозит уголовная ответственность. Решеточник, как и другие грибы, вообще не надо уничтожать, он входит в пищевые цепочки, и это важно для прокорма животных и флоры (микроскопических грибов, плесеней, дрожжей).

Во-вторых, вашу обувь будет трудно отмыть от неприятного запаха, типичного для такого гриба.

Интересные факты

Как отмечают эксперты в области токсикологии, несмотря на ядовитость гриба в реальной жизни отравиться им довольно сложно. Это может произойти, в большинстве случаев, только с детьми по недосмотру родителей. Первые признаки отравления в данном случае будут такими:

многократная рвота;

диарея с прожилками крови;

повышение температуры.

Все эти признаки проходят так же быстро, как и возникают: примерно через 10-12 часов после интоксикации. Связано это с кратковременным действием биологического яда.

Безусловно, при первых признаках отравления человеку необходимо обратиться к врачу для принятия мер.

«Ведьмино сердце»

Свое название в народе «ведьмино сердце» гриб получил из-за необычного вида и обилия мух, которых привлекает запах тухлятины. Насекомые помогают грибу продолжить род: они могут разнести споровый порошок на несколько километров.

Решеточник красный часто используется в композициях при формировании выставочных комплексов в оранжереях и может применяться в декоративных целях при формировании ландшафтных дизайнов. Но стоит учитывать, что это небезопасно в том случае, если в вашей семье есть маленькие дети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как избавиться от плесени в доме.