Брухунова впервые ответила на новости о состоянии Петросяна

Фото: Instagram* / bruhunova

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Молодая супруга артиста находилась в путешествии по Китаю в то время, когда 78-летний юморист попал в больницу.

Татьяна Брухунова, молодая супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, впервые прокомментировала состояние мужа, который уже почти неделю находится в больнице. В своем личном блоге она сообщила, что возвращается в Москву из Пекина, куда отправлялась отмечать китайский Новый год. На это обратили внимание в KP.RU.

Юморист оказался в медицинском учреждении из-за перелома плеча. Несколько дней назад стало известно, что он уже перенес операцию. Татьяна Брухунова все это время находилась в Китае — поступок супруги Петросяна вызвал большое недоумение у аудитории комика, которая и так не особо верит в искренность чувств Татьяны по отношению к 78-летнему мужу.

Евгений Петросян. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

За время своего отпуска в Поднебесной Брухунова впервые отреагировала на новость о состоянии знаменитого супруга, когда собралась домой. Она опубликовала скриншот с подборкой новостных материалов с достаточно кричащими и вызывающими заголовками вроде «Петросян разбился в Москве» и «Отек и срочная операция». Жена артиста заверила, что все статьи являются фальшивыми.

«Все это фейки», — написала она поверх скриншота.

Неприятный инцидент совпал с поездкой Татьяны в Китай, поэтому она не стала возвращаться в Россию первым же рейсом и была на связи с супругом.

Раннее 5-tv.ru рассказывал, ради чего Брухунова бросила Петросяна одного в больнице.

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