Сводит с ума: найден ключевой фактор привлекательности человеческого лица

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

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Мужественные скулы у мужчин, а также симметричность и правильные линии у женщин, как выяснилось, далеко не главное.

Ученые определили, какие лица кажутся наиболее привлекательными большинству людей. Исследование провели чешские специалисты из Карлова университета в Праге.

Результаты их работы опубликованы в научном журнале Evolution and Human Behavior. Как выяснилось, симметричные «правильные» черты, гладкая кожа, гармоничные пропорции и прочие факторы не являются ключевыми.

Хотя прежде считалось, что по законам эволюции именно такие лица привлекают противоположный пол как пример здоровья и хорошей генетики. Прежние стандарты красоты сформировались исторически — согласно некоторым теориям, вышеописанные черты считывались интуитивно, «обещая» здоровое потомство и высокую выживаемость.

Авторы исследования решили подойти к вопросу с другой стороны. Они сравнили разные типы внешности, от усредненных и не слишком выразительных до ярких и самобытных.

Эксперты проанализировали 1,5 тысячи лиц, мужских и женских, из десяти групп населения со всего света. Ученые пришли к выводу, что дело вовсе не в плавности линий, и симметричности глаз или носовых пазух.

Дело в отклонении от самых средних показателей по популяции. Прототипные лица, стандарты типов внешности, определяются глазом как наиболее привлекательные.

А вот «изюминки», наоборот, выступают препятствием. При этом женские лица чаще назывались красивыми, чем мужские.

А еще мужчины оказались более внимательными к внешности. Они интересовались мягкими женственными чертами, в то время как дамы не искали ярко выраженной маскулинности в лицах представителей сильного пола.

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