Дворцовый переворот: принц Гарри принял важное решение на фоне болезни Карла III

The Times: принц Гарри готов на время вернуться к королевскому двору

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

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Что происходит в британской королевской семье?

Принц Гарри готов временно вернуться к исполнению своих обязанностей члена монаршей семьи, пока британский король Карл III проходит лечение от рака. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник.

По информации издания, принц Гарри уведомил о подобных планах в ходе встречи с монархом на прошлой неделе. Он, говорится в материале, намерен уладить разлад с отцом.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили сменить сыну и дочери фамилию. После коронации Карла III детей начали называть Арчи и Лилибет Сассексы.

Для британцев такое решение принца Гарри и Маркл стало синонимом полного неуважения к памяти предков. Ведь последние 64 года все потомки Елизаветы II в результате решения Тайного совета должны носить фамилию Маунтбеттен-Виндзор.