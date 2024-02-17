Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака
Фото: www.globallookpress.com © Normann Hochheimer / CHROMORANGE
Ученые нашли связь между нарушением в микробиоме кишечника и возникновением онкологии.
Ученые установили связь между нарушениями в микрофлоре кишечника и развитием рака. Доктор медицинских наук Грейс Чен объяснил, каким образом состояние кишечника может повлиять на возникновение онкологии. Об этом пишет Medical press.
По его словам, в результате исследования на мышах выяснилось, что некоторые типы бактерий в кишечнике активно воздействуют на определенные иммунные клетки CD8.
Из-за этого Т-клетки, обычно защищающие организм от заболеваний, теряют свои свойства и приходят в негодность. Это, в свою очередь, повышает риск возникновения злокачественной опухоли.
Учеными обнаружены девять различных типов бактерий, которые могут как способствовать развитию онкологии, так и предотвращать появление недуга.
Ранее 5-tv.ru писал про ТОП-6 неочевидных симптомов рака кишечника.