«Мой защитник, моя опора»: Буланова нежно поздравила мужа с 36-летием

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Знаменитость старше своего избранника на 19 лет. Минувшим летом влюбленные сыграли пышную свадьбу.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова поздравила молодого супруга, бывшего теннисиста, предпринимателя Валерия Руднева с днем рождения. В личном блоге она опубликовала фото своего избранника.

Этим она изрядно порадовала поклонников — подобным контентом знаменитость делится не так часто. В марте исполнительница отметит 55-летие, ее мужу при этом только что исполнилось 36 лет.

«С днем рождения, мой защитник, моя опора, моя любовь», — обратилась к имениннику Буланова.

Для певицы брак с Рудневым стал третьим по счету. От первого супруга Николая Тагрина у нее есть сын Александр — к слову, он всего на шесть лет моложе нового отчима.

После развода они сохранили деловые отношения, экс-супруг является продюсером звезды. Второму мужу, футболисту и спортивному тренеру Владиславу Радимову, артистка родила сына Никиту, ему в марте исполнится 17 лет.

За третьего Буланова выходить не спешила. Артистка прожила с ним три года, прежде чем узаконить отношения.

Как рассказывала исполнительница, красивая и богатая свадьба ей была уже не нужна. Праздника хотел жених, а она просто не стала препятствовать исполнению мечты.

Певица также делилась, что сыновья позитивно отнеслись к ее выбору и одобрили молодого кавалера. Руднев с детства увлекался спортом, был подающим надежды петербургским теннисистом.

Профессионально стал играть в 2005 году, на его счету много побед, а также место в рейтинге АТР. Однако в зрелом возрасте он решил заняться бизнесом.

Его компании работают в сферах общественного питания и доставки продуктов, в Петербурге у предпринимателя сеть кафе. На свадьбу он подарил Булановой ресторан в центре города.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой муж Булановой отказался жить в одной квартире с их общим ребенком.