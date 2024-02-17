Крупный пожар вспыхнул в промышленном здании в Ижевске

Фото, видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике; 5-tv.ru

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Промышленное здание загорелось в Ижевске, площадь возгорания составляет 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На месте пожар ликвидируют 59 специалистов и 21 единица техники. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб, еще четверо пострадали в результате пожара в квартире на Лиговском проспекте в центре Петербурга. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным регионального ГУ МЧС России, огонь вспыхнул в квартире на площади 30 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.