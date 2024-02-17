Суд ООН отказался вводить новые меры в отношении Израиля

Фото: Mohammed Talatene / ТАСС

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Что сейчас происходит в секторе Газа?

Международный суд ООН не видит необходимости для введения новых временных мер в отношении Израиля в рамках иска ЮАР по ситуации в секторе Газа. Об этом свидетельствует новый материал инстанции.

«Эта опасная ситуация требует немедленного и эффективного выполнения временных мер, указанных судом в его постановлении от 26 января 2024 года, которые применимы ко всей территории сектора Газа, в том числе к Рафаху, и не требует указания дополнительных временных мер», — говорится в тексте.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд запретил Нидерландам поставлять запчасти для F-35 в Израиль.