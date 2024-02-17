Главу гоночной команды Red Bull Хорнера обвинили в домогательствах

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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За молчание, как утверждается, он предлагал подчиненной около 820 тысяч долларов.

Главу команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера обвинили в домогательствах. Об этом сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на источник.

По информации издания, он якобы отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. За молчание, говорится в материале, Хорнер предлагал ей около 820 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что известные французские деятели культуры, среди которых Венсан Перес, Пьер Ришар, Кароль Буке и многие другие артисты поддержали Жерара Депардье. Знаменитость обвиняют в сексуальных домогательствах.

Они добавили, что Франция ему очень многим обязана. Кино и театр, по их мнению, не могут обойтись без его актерского таланта.