«У меня есть своя семья»: принц Гарри открестился от тяжелобольного Карла III

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

После известия об онкологии у отца он незамедлительно вылетел в Лондон, но вернулся в США на следующий день.

Принц Гарри не намерен часто посещать отца, короля Карла III, который в данный момент проходит курс лечения от онкологического заболевания. Об этом сообщает таблоид TMZ.

В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у монарха обнаружен рак простаты. В то же время супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, перенесла операцию и вместе с королем на время отошла от официальных обязанностей.

Несмотря на натянутые отношения с родственниками, живущий в США принц Гарри срочным рейсом помчался к отцу. Встреча продлилась всего полчаса — больше не позволило состояние Карла III.

После короткого разговора с сыном король показался на публике, как бы продемонстрировав, что ситуация пока некритичная. Места для опального принца монаршая родня в своих замках не нашла, ему пришлось ночевать в отеле.

На следующий день блудный сын вернулся к жене Меган Маркл и детям в Калифорнию. Как рассказал принц Гарри на соревнованиях «Игры непобежденных» в Канаде, часто проведывать отца он не собирается.

В поездке его сопровождала Маркл. Пара вовсе не выглядела опечаленной, принц с готовностью общался с прессой.

И не скрывал, что на первом месте у него жена и дети. А британским родственникам он благодарен за время, что они провели вместе.

Стоит отметить, с родным братом, принцем Уильямом, он даже не увиделся — после серии скандалов они не общаются. Последней каплей стали мемуары принца Гарри, в которых едва ли не про каждого члена семьи была рассказана пикантная и неприглядная история.

Блудный принц отказался комментировать состояние отца. Он также подчеркнул, что в Лондоне может побывать только проездом — между основными делами.

Так что родню он еще увидит, но не в ходе целенаправленного визита. По мнению принца Гарри, болезнь короля действительно может сплотить семью, но с концами возвращаться назад он не будет.

«У меня есть своя собственная семья. Так что моя жизнь в Калифорнии такая, какая есть», — сказал он.

Маркл и принц Гарри переехали в США в 2020 году. Там у них, как известно, родились сын Арчи и дочь Лилибет.

Девочку назвали в честь покойной прабабушки — королевы Елизаветы II. Однако недавно стало известно, что родители поменяли детям фамилию.

Ранее 5-tv.ru писал, какой странной диеты придерживается больной раком Карл III.