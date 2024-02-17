МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии

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Власти республики отпустили на свободу опасного преступника.

Выход на свободу жителя Абхазии Эдгара Абухбы, который отбывал наказание за изнасилование и ограбление женщины из России, повышает риск угрозы безопасности российских туристов, отдыхающих на абхазских курортах. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

«С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э. Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны», — говорится в сообщении.

Абухба отбывал наказание за изнасилование и ограбление россиянки, после чего был досрочно освобожден. Это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, отметили в МИД.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД Абхазии прокомментировали проект о сотрудничестве с Росгвардией.