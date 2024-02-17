Уничтожили боевиков ВСУ еще на подходе. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Маршруты и укрытия, которыми стараются воспользоваться боевики, давно известны российской артиллерии.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты гаубиц Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха еще на подходах к рубежам.

Точным огнем 122-мм орудий наступление удалось остановить. Цель — живая сила противника, на видео артиллерия работает двумя беглыми: первый пристрелочный, второй — точно в цель.

Эти укрепления давно известны, но украинские силы продолжают гнать своих боевиков на заранее пристрелянные позиции. Это уже не первая подобная попытка со стороны противника.

Маршруты и укрытия, которыми стараются воспользоваться боевики, давно известны российской артиллерии. Не единожды отряды штурмовиков терпели неудачи, пытаясь пробраться по знакомому пути.

И, тем не менее, совершенно не заботясь о жизнях собственных людей, украинское командование продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы. Также разведка вскрывает районы ротации украинских националистов близ фронтовой территории.

Ударная группа армейской авиации ВКС поразила противника на краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации ВКС поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

По докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.