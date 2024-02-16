В Ростовской области ПВО отработали по целям за пределами региона

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Губернатор поблагодарил военных за работу.

В Ростовской области средства ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«Спасибо военным за работу», — написал политик в Telegram-канале.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что пять беспилотников сбили за ночь в Белгородской области и над Черным морем.