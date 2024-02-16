«Появились признаки»: биограф Зеленского заявил о его физическом истощении

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Глава киевского режима выглядит все хуже. Что с ним происходит?

У Владимира Зеленского появились признаки физического истощения. Об этом заявил американский журналист Саймон Шустер, который писал биографию действующего президента Украины.

«Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения», — заявил Шустер в беседе с немецким изданием Tagesspiegel.

Кроме того, по словам журналиста, у главы киевского режима налицо целый ряд проблем, в том числе, психологического характера. Например, он плохо воспринимает любого рода критику, а еще дислоцируется от тех, кто не согласен с его решениями, тем самым подбирая в свое окружение тех, кто не способен дать ему отпор.

«Ему очень важно, чтобы его любили и восхищались (им. — Прим. ред.) украинцы», — добавил Шустер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский подписал закон о легализации каннабиса на Украине.