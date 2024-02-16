В России могут ввести запрет на нахождение провожающих в здании аэропорта
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Меры будут носить временный характер.
В России могут запретить встречать и провожать пассажиров в аэропортах. Инициатива принадлежит министерству транспорта РФ.
Целью временного запрета, если он будет реализован, является обеспечение мер безопасности. И будет он действовать только в период повышенных рисков.
«В Минтрансе России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Интересы маломобильных групп граждан будут соблюдаться, как и ранее, в полном объеме.
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