Песков: заявления западных стран о смерти Навального* недопустимы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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По данным УФСИН, блогер скончался сегодня днем.

Заявления лидеров западных стран, которые они сделали в связи со смертью блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), являются абсолютно недопустимыми и оголтелыми, так как никакой информации по этому факту еще нет. Об этом 16 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Заявления лидеров западных стран совершенно очевидны. Смотрите, нет заявления от медиков. Нет информации от судебных экспертов. Нет информации от УФСИН. Нет никакой информации, но идут такие заявления. Очевидно, что это абсолютно оголтелые, недопустимые заявления», — заявил Песков журналистам.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока он находился на лечении в Германии, в его отношении требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию не предоставил.

В итоге Навального объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было установить. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального и сделал это 17 января в аэропорту «Шереметьево», когда блогер вернулся из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальное. Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покровом, где он должен провести два года и восемь месяцев.

В отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований ФБК***. По мнению следствия, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Кроме того, 20 февраля завершился судебный процесс по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал блогера виновным и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стал оскорбительный комментарий Навального к видео, на котором ветеран ВОВ выказывается в поддержку поправок в Конституцию.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. Блогер вину не признал и назвал свое уголовное преследование политически мотивированным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в колонию, где умер Навальный, едет комиссия.

* — внесена Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — внесены в список иноагентов

*** — Признан в России экстремисткой организацией, запрещен.