Смерть жены и сына, гибель карьеры: с каким багажом Джон Траволта отметит 70-летие

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В какой момент и что именно пошло не так в жизни звезды?

Американский актер, танцор и певец итало-ирландского происхождения, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Траволта 18 февраля отметит 70-й день рождения. Путь артиста, как творческий, так и жизненный, неоднозначен и даже трагичен.

Ему прочили славу на века, но череда скандалов и сомнительных решений пустили его карьеру под откос. В какой момент и что именно пошло не так, читайте в материале 5-tv.ru.

Начало карьеры Траволты

Первый большой шаг в кино талантливый парень, с детства обучавшийся танцам и игравший в мюзиклах, сделал в 1977 году. На экраны тогда вышла картина «Лихорадка субботнего вечера» — дебют в главной роли, бешеный успех, тонны писем от поклонников.

О молодом артисте заговорили как о будущем Элвисе Пресли (он как раз умер в 1977-м) или новой иконе на смену Джеймсу Дину. Через год Траволта покорял публику лихими танцами в «Бриолине» и набирал в портфолио один кассовый проект за другим.

Новое десятилетие актер открыл уже не так блестяще. Карьера шла на спад, роли попадались сплошь провальные — фильм Сильвестра Сталлоне «Остаться в живых», лента Брайана де Пальмы «Прокол», серии франшизы «Посмотрите, кто заговорил», «Идеально» и другие критики просто разносили.

Но ситуацию спас Квентин Тарантино. Никаких гарантий на успех не было, но картина «Криминальное чтиво» выстрелила, с годами обрела статус культовой, Винсент Вега вписал себя в историю кино.

И вновь на Траволту, значительно расширившего актерский диапазон, посыпались приглашения. Их было по паре десятков в день, и в череде сценариев артист отказал многим легендарным режиссерам, упустив огромное количество действительно хороших ролей.

Зато мир знал, что он может не только танцевать, но и воплощать героев боевиков или злобных бешеных головорезов. Причем, крайне очаровательных.

В какой кинокартине Траволта был бесподобен? Ответ очевиден — «Любовная лихорадка», фильм режиссера Шэйни Гейбел, вышедший на экраны в 2004 году, наводит на глубокие раздумья.

Главный герой, как уже говорилось, бесподобен: мимика, жесты, улыбка и самое главное — характер, все кажется в нем идеальным. Сам по себе фильм замечательный.

Он рассказывает о вечных «полюсах» нашего мира: о жизни и смерти, о добре и зле, о любви и дружбе, о счастье и горести. Благодаря Траволте ленту хочется пересматривать снова и снова.

В 2007 году выходит музыкальная комедия режиссера Адама Шенкмана под названием «Лак для волос». И снова любимая для Траволта тематика — танцы.

Удивительной для актера стала сама роль, которую он сыграл — двухсоткилограммовая мамаша главной героини. Комедия смотрится на одном дыхании благодаря зажигательным танцам, потрясающим костюмам и так полюбившимся всеми мелодиям — за роль второго плана Траволта получил еще одну номинацию на «Золотой глобус».

Примерно в это время он увлекся авиацией, да так страстно, что просил продюсеров подождать с приглашениями «полгодика, пока я полетаю» — и они ждали. На собственном самолете в 2010 году Траволта прилетал в Россию, а еще доставлял лекарства, спецодежду и хирургические перчатки для врачей пострадавшим от землетрясения на Гаити.

Вместе с ним часто летела его жена, актриса Келли Престон. В 2019-м на основе Boeing 737 актер построил уникальный частный самолет за много десятков миллионов долларов.

Смерть сына и жены Траволты

В 1991 году Траволта женился на Престон. Через год у них родился сын Джетт, в 2000-м дочь Элла Блю, а в 2010-м — сын Бенджамин.

Старшего наследника пара потеряла, когда тому было 16 лет. Семья Траволты решила провести каникулы на Багамах.

Одним утром у парня случился приступ эпилепсии (по другим версиям, сердечный приступ или инсульт), который стал неожиданностью для всех. Он находился в ванне и во время припадка упал и ударился головой.

Его нашел один из сотрудников дома отдыха. Сына Траволты быстро повезли в больницу, но врачи ничего не смогли сделать из-за религиозных убеждений актера.

По мнению врачей, юношу можно было спасти, если бы Траволта позволил подобрать необходимые препараты. По некоторым данным, Джетт был аутистом и страдал болезнью Кавасаки — воспалением кровеносных сосудов.

Стандартного лечения не получал из-за убеждений родителей. Путаница родителей в «показаниях», экстренная кремация и перевозка тела вызывали множество неприятных слухов, подозрения падали и на Траволту, и на Престон.

Убитый горем артист отказался от участия в церемонии вручения премии «Золотой глобус». Престон умерла в возрасте 57 лет в 2020-м от рака молочной железы.

В течение двух лет после постановки диагноза она скрывала болезнь. Актриса проходила лечение в онкологическом центре в Хьюстоне, штат Техас, она также лечилась в других медицинских центрах.

После кончины супруги Траволта открыто благодарил за помощь врачей. В окружении звезды говорили, что это окончательно его сломало.

Скандалы с участием Траволты

Можно ли сказать, что знаменитый артист пропал с небосклона? Конечно, нет, но его выбор ролей, по большей части провальных, по-прежнему удивляет.

В какой-то момент их количество приблизилось к критическому. Сам артист объяснял свои неожиданные решения желанием играть разноплановых персонажей.

Потому и продолжал отказывать гениям и пропускать кассовые проекты вроде франшиз Marvel. Но и этих ударов по репутации оказалось мало — с именем знаменитости связан крепкий пучок скандалов.

Добавили дегтя и обвинения в домогательствах и физическом насилии. В 2012-м анонимный массажист подал иск, затем еще один.

Однако адвокат актера не врал, когда обещал признать заявления клеветой. Спустя некоторое время оба иска были отозваны заявителями.

Еще несколько исков люди подавали и вскоре забирали обратно. И хоть ни один суд не состоялся, проблем ситуация прибавила, и без того неоднозначный образ был на грани полной демонизации.

Кроме прочего, Траволту просто считали чудаком. Он пытался исцелить больную ногу Марлона Брандо какими-то ритуалами.

Тот, кстати, говорил, что помогало. Артист забывал имена знаменитых приятелей-актеров, наваливался на них на красных дорожках, мог схватить за лицо или внезапно поцеловать.

Такой инцидент со Скарлетт Йоханссон, например, попал во множество объективов. Но актриса оправдала коллегу, приняв все как безобидную шутку.

Артист врывался на чужие свадьбы, заводил философские беседы с незнакомцами. Поклонники полагают, что убеждения довели их кумира до такого состояния.