«В теплом секторе»: когда в Москве закончатся снегопады

В Гидрометцентре сообщили, что в конце февраля в Москве будет снежно и ветрено

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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К чему стоит готовиться жителям Центральной России?

Утопающую в снежных сугробах Москву скоро ждут короткий перерыв в осадках и небольшая оттепель. Об этом 5-tv.ru рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По данным специалиста, основная зона снегопадов перемещается достаточно быстро, уходя на Восток. И в Москве в ближайшее время снег будет ослабевать, уходя сначала за переделы города, а потом и области.

Это связано с перемещением атмосферного фронта. Что касается достаточно низких температур, царящих в столице в последние дни, виной тому антициклон с областью повышенного давления над севером европейской территории страны, но и он будет господствовать в регионе недолго.

«В выходные мы ощутим влияние атлантического циклона, который сейчас находится над северным морем, потом перемещается на Скандинавию, дальше идет на северно-западный округ. По мере удаления холодного антициклона и приближения нового циклона с Атлантики в выходные дни — очередная порция снега», — говорит эксперт.

Киктев отмечает, что москвичи вновь почувствуют быструю и резкую смену температуры, столбики термометров, вероятно, опустятся до весьма низких отметок. Но ближайшие выходные все же обещают быть теплыми.

«В выходные будем находиться — вторая половина дня в субботу, ночь с субботы на воскресенье — в теплом секторе. Поэтому температуры в это время будут около нуля, может, чуть ниже. Но уже в воскресенье будет быстро холодать. И к концу дня в воскресенье температуры могут опускаться до минус десяти градусов и даже ниже», — рассказывает специалист.

При этом выходные в Москве ожидаются снежными, но с ветром до 15 метров в секунду. А вот следующая неделя принесет в город короткое похолодание.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях мощнейшей снежной бури в Москве.