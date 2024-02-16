Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Люди перестали покупать в магазинах только то, что действительно нужно.

Много продуктов, которые могли бы пойти кому-то на пользу, оказываются в мусорке — исследования показывают, что в крупных городах люди выбрасывают до 40% продуктов питания. Генеральный директор Управляющей компании «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Евгений Чекашов призвал горожан к осознанному потреблению.

«Мы должны перейти к культуре умеренного потребления. В магазине нужно брать только то, что действительно тебе нужно. Ведь человек тратит на это деньги, которые не так легко даются! Тратишь на продукты, а потом 40% выбрасываешь. Где логика?» — приводит его слова издание «БИЗНЕС Online».

Статистика говорит о том, что доля продуктов, которые идут на выброс достигает 45%. Сюда входят просроченные продукты в магазинах, ресторанах и то, что выбрасывает население.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин высказывался по этому поводу. По его словам, повышать экологическое самосознание нужно уже сейчас. Также нужно внедрять технологи сортировки или переработки мусора, иначе Земля превратиться в настоящий мусорный полигон.

Ранее 5-tv.ru писал о штрафах за просроченные продукты.