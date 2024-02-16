Рабочая поездка Путина в Челябинск. Главное

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Там впервые в России на поток поставили производство умных роботов.

В ходе поездки в Челябинскую область Владимир Путин посетил предприятие, где ему показали промышленных роботов будущего. Президенту продемонстрировали первые опытные образцы.

Запуск серийного производства намечен уже на февраль. Впечатлениями от посещения завода президент поделился с работниками и студентами — о чем говорили, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

В этом цехе — словно в фантастическом фильме — люди в белой одежде создают целую армию роботов. Пока, правда, промышленных.

В Челябинске впервые в России на поток поставили производство умных манипуляторов. Президенту показывают механические руки, которым даже самая тяжелая работа — по плечу, первые образцы уже тестируют на уральских заводах.

«Это загрузка-выгрузка заготовок в станки. В кузнечной промышленности он тоже применяется для того, чтобы перемещать горячую заготовку. То есть это снижаются риски использования людского труда», — рассказал гендиректор компании «Завод роботов» Константин Шипулин.

Автоматизированные системы незаменимы на современном производстве. Например, на таком, как еще одно челябинское предприятие — «Конар».

Впечатлениями от предприятия президент поделился с рабочими и студентам местных вузов. То, что беседа будет обстоятельной, стало понятно по тому, как Путин передвинул кресло гораздо ближе к слушателям.

Индустриальный парк «Станкомаш» — наглядный пример того, как иностранные санкции стали стимулом для развития. Собственное литейное производство позволяет изготавливать детали самых сложных форм и впечатляющих габаритов, например, задвижки для нефтепроводов.

Высота запорной арматуры 7,5 метров, а вес — почти 30 тонн. А еще — турбины для ТЭЦ, насосы для атомных станций и даже винты для судов арктического класса.

Все это теперь выпускают внутри страны. А вот тысячи роботов в год, которые собираются производить на южном Урале для России, пока явно недостаточно.

«У нас 10 роботов на 1000 работающих. Точно есть над чем работать. Вот здесь недавно смотрели, рядом с вами построен новый завод по производству российских роботов. Сколько вы планируете произвести в ближайшее время, в год производить? 450 в этом году? И собираются наращивать и наращивать. Но это не единственная площадка в России, на которой идет эта работа. Конечно, мы будем это делать. Вы спрашиваете в рамках чего, есть ли у нас специальные программы? Есть, у нас есть программа», — заявил Путин.

Именно поэтому на «Конаре» даже создали собственную литейную кафедру, где будут обучать инженеров для всей страны. Но развитие компетенций невозможно без высококлассных кадров.

Подготовку специалистов под конкретные задачи необходимо начинать уже со студенческой скамьи. И такие предприятия, как «Конар», начали открывать профильные кафедры в крупнейших вузах.

«У нас принято решение, чтобы прогнозировать рынок труда на ближайшие годы, на пять лет как минимум, и корректировать эту работу в связи с прогнозом. Это очень чрезвычайно важная вещь, чтобы не абы как шлепать, штамповать людей с какой-то корочкой, а, скажем там, о высшем или среднем специальном образовании, которые не знают, где там трудоустроиться. А чтобы была такая связь с производством, с пониманием, как этот рынок труда будет развиваться в ближайшие годы. 250 предприятий будет привлечено в софинансирование 60 миллиардов. Ну это все должно быть нацелено на конечный результат, а конечный результат — это рост производительности труда и соответствие тем потребностям, которые есть в экономике на рынке труда», — сказал президент.

Вопреки внешнему давлению, российская промышленность даже под санкциями показывает устойчивый рост. Формула успеха — интеллект плюс воля — совсем как в шахбоксе, о котором Путину на встрече рассказала студентка четвертого курса.

«Меня зовут Амина Ахмадулина, я студентка четвертого курса юридического института Южноуральского государственного университета, я занимаюсь таким видом спорта как шахбокс. Это такой гибридный вид спорта, в котором соперники соревнуются в чередующихся раундах шахмат и бокса», — рассказала Амина Ахмадулина.

«Действительно, вот эти навыки и психологические особенности, которые возникают в ходе занятия единоборствами, наверное, и в жизни тоже помогают добиваться», — отметил президент России.

Однако отдельным отраслям промышленности по-прежнему нужна точечная поддержка. Приоритет номер один — полный технологический суверенитет. И экономить на этом государство точно не будет.