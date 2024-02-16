«Ключевой вопрос»: Зеленский признал критическое преимущество ВС РФ
Зеленский признал критическое преимущество России в артиллерии
Фото: Рубцов Андрей / ТАСС
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Глава киевского режима пожаловался немцам на сложную ситуацию для ВСУ.
У российских военных в зоне СВО есть критическое преимущество в артиллерии и других видов оружия. В этом во время всеукраинского телемарафона 16 февраля 2024 года признался Владимир Зеленский.
Президент Украины посетил Германию, где вместе с канцлером Олафом Шольцом принял участие в брифинге, темой которого стала украинский кризис. Правда, глава киевского режима видит его причины исключительно в том, что Запад существенно сократил военную помощь Киеву.
Зеленский заявил, что без поставок иностранного вооружения у ВСУ ситуация складывается все хуже.
«Ключевой вопрос — ситуация на фронте, в частности, преимущество критическое России в артиллерии и других видах оружия», — сказал Зеленский на встрече, которая транслировалась на украинском телевидении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа мобилизованных боевиков ВСУ объявила о желании сложить оружие.