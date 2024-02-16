Есть план: почему Еврокомиссия не заинтересована в транзите газа через Украину

Еврокомиссар Симсон: ЕС не заинтересован в транзите газа из РФ через Украину

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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Какие альтернативы хотят предложить странам, которые по прежнему получают российский газ через украинские территории?

Евросоюз (ЕС) не хочет продлевать соглашение о транзите российского газа через территории Украины после 2024 года. Об этом сообщила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время своего выступления на заседании комитета промышленности. По ее словам, у союза есть альтернативные варианты.

«По предварительной аналитике, есть альтернативные решения по газоснабжению стран, которые по-прежнему получают российский газ через Украину», — приводит ее слова сайт EADaily.

Симпсон отметила, что план может быть и у сторонников продления соглашения о транзите газа. Тем не менее, Брюссель рассматривает возможность хранения газа на Украине и использования реверсных поставок.

От газа из России в ЕС хотят отказаться к 2027 году, заметила еврокомиссар. От сжиженного природного газа европейские страны могут отказаться и раньше, добавил она, намекая на новый, еще не обнародованный, пакет антироссийских санкций.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач прокомментировал заявление Симсон. По его словам, если транзит газа продолжается, даже несмотря на боевые действия, значит это кому-то нужно, в том числе и в Евросоюзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз закупил у России нефти и газа на 29 миллиардов евро.