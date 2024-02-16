Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Перекрыто движение и по Крымскому мосту.

Сирены воздушной тревоги запущены в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев, разместив видеообращение.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он.

Известно также, что на фоне воздушной тревоги в Севастополе остановлено движение наземного общественного транспорта. Ограничения в движении наблюдаются и у морского транспорта.

Инфоцентр по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, заявил о прекращении движения по объекту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять беспилотников сбили за ночь в Белгородской области и над Черным морем.