Глава ГУР Украины Буданов заявил о плохой ситуации для ВСУ на фронте

Фото: Reuters / ALINA SMUTKO

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Украинские боевики на передовой заявляют о нехватке снарядов.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признался, что ситуация на фронте для ВСУ становится хуже. Об этом сообщает французское издание Liberation.

По словам Буданова, у украинских боевиков есть проблемы с вооружением, в чем виноваты, разумеется, западные «союзники», которые уже несколько месяцев не могут согласовать очередной пакет военной помощи Киеву.

«Плохая, но не критическая. Дефицит снарядов на самом деле есть, и этому есть объективная причина», — заявляет Буданов.

Глава ГУР признается, что боевые действия идут с высокой интенсивностью, которая в текущих условиях для киевского режима чрезмерно тяжела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ готовятся отступать из Авдеевки.