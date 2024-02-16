Фото: Reuters / FABRIZIO BENSCH

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В ФРГ сегодня приехал лидер киевского режима. В планах — визит во Францию.

Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова.

Лидер киевского режима сегодня посетил Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. После он планирует принять участие в Мюнхенскую конференции по безопасности и посетить Францию для встречи с Эммануэлем Макроном.

«Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины», — говорится в материале СМИ.

Ожидается, что детали документа будут обнародованы после брифинга Зеленского и Шольца.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Зеленского могут уничтожить его же западные союзники после истечение срока полномочий.