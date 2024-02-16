Осужденный за наркотики футболист «Спартака» Промес объявлен в розыск

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Спортсмена заочно признали виновным и вынесли ему приговор.

Приговоренный к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков футболист «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. Об этом со ссылкой на прокуратуру Амстердама сообщает РИА Новости.

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес был осужден судом Амстердама за контрабанду наркотиков 24 января 2024 года.

«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — заявил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

По версии следствия, спортсмену принадлежали партии наркотических веществ, которые были перехвачены в 2020-м в бельгийском порту. Кроме того, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

В прокуратуре Амстердама утверждают, что Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции Промеса. При этом, по данным ТАСС, на 14 февраля Россия не получила никаких обращений касательно его розыска.

«Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его нахождении и возможном задержании с целью выдачи РФ не получала», — говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас спортсмен с командой находится в ОАЭ. Также известно, что защита футболиста намерена обжаловать решение суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд обязал футболиста «Спартака» Промеса выплатить компенсацию брату.