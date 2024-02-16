Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Госжилинспекция сможет проверять подлинность протоколов собраний собственников.

Еще один шаг в избавлении от «коммунального рабства» — это когда люди годами не могут сменить управляющую компанию. Верховный Суд согласился с правовой позицией Государственной жилищной инспекции Санкт‑Петербурга — ГЖИ — и признал законными ее полномочия проверять протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов. Причем проверка начинается только после обращений людей.

ГЖИ создала специальный электронный сервис, через который в упрощенной форме можно сообщить о нарушении. Но одна из управляющих компаний подала в суд. Причем хотела доказать вовсе не то, что подделки подписей не было. А что же — корреспондент «Известий» Василий Михеев расскажет.

«Добавляем почтовый адрес, электронную почту, телефон, управляющую компанию, которая якобы выбрана за нас», —показывает работу сайта Максим.

Этот раздел на сайте помог Максиму и его соседям избавиться от назойливой управляющей компании, но далеко не сразу. Год судов и еще год разборок с Жилкомсервисом № 3 Фрунзенского района Петербурга.

«Дом катился по наклонной. Они особо ничего не делали, просто затыкали дыры. Устраняли какую-то аварийность. И если какие-то вещи они по ремонту делали — ценник был конский», —отмечает Максим.

По словам жителей, у ЖКС-3 на каждый протокол собрания собственников об отказе от их услуг — был готов свой, где все довольны и даже согласны на повышение тарифов. Госжилинспекция обязана принять новый документ. Аннулировать же такой лжепротокол по закону можно, только разбив кворум — то есть доказав, что проголосовали меньше 50%.

«Если точно доказано, что из выборки 10-15% уже поддельные — дальше не изучаем. Потому что иначе это превращается в, определенного рода, фарс», —прокомментирвоал член президиума петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилл Захарян.

Жители много раз проходили этот путь: сверяли списки собственников, опрашивали голосовавших, даже проводили почерковедческие экспертизы. Теперь это делают через «Госуслуги» — личность подтверждена, подлог невозможен.

«Цифра, ИСИА, электронная подпись — это действительно залог того, что здесь отсутствует такое понятие, как фальсификация. Подделать, насколько мне известно, „Госуслуги“, подписи ИСИА пока не получилось», —сообщает советник информационно-аналитического центра Санкт-Петербурга Сергей Поляков.

А дальше — по требованию обратившихся электронные подписи складываются в условную папку «не согласен», к которой и обращаются специалисты ГЖИ при проверке очередного протокола.

Вот девятиэтажное многоквартирное яблоко раздора между ГЖИ и ГК «Дом Колпино». Два года тяжб в арбитраже завершились заседанием в стенах Верховного суда, который встал на сторону Государственной жилищной инспекции и этот дом убрали из лицензии управляющей компании.

ГК «Дом Колпино» оспаривали исключение голосов при подсчете кворума.

«Боролись в данном случае с конкретным применением правил. И мы считаем, что правила сформулированы таким образом по включению в лицензию и полномочиям ГЖИ, что позволяют расширительно их толковать», —отметил адвокат Глеб Рыбаков.

Проблема поддельных подписей в стране — одна из самых острых в сфере ЖКХ. Суды завалены исками обманутых жильцов. Еще до конца большей части разбирательств появляется новый протокол, и приходится начинать все заново.

«Система работает уже три года. На данный момент через нее поступило уже 18 тысяч обращений. За этими 18 тысячи стоят права порядка 200-250 тысяч жителей многоквартирных домов», —подчеркивает заместитель начальника государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Андрей Николаев.

Разработчики сервиса говорят, что в Оренбурге и Карелии тоже скоро начнут тестировать электронную систему отмены фальшивых подписей. Но самое главное — чтобы к ней подключились сами собственники помещений.