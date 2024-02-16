Прокуратура обжаловала приговор Треповой*, посчитав его слишком мягким

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Террористка до сих пор находится в СИЗО, ожидая окончательного вердикта суда после всех апелляций.

Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой*, которая получила 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.

По мнению обвинителей, которые просили у суда 28 лет колонии, приговор для Треповой недостаточно суров.

«В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой. В нем ведомство указывает, что в части назначенного осужденной срока наказания приговор излишне мягкий», — сообщили в суде.

Одновременно апелляционную жалобу на решение суда подала защита осужденной.

Второй Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной по трем статьям: совершение теракта, незаконная перевозка взрывчатых веществ и подделка документов. Ее приговорили к 27 годам особого режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также более 16 миллионов рублей компенсации морального и физического вреда пострадавшим.

Осужденная находится в СИЗО до окончания всех судебных разбирательств.

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* — внесена в список террористов и экстремистов в России