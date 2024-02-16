«Возможна резистентность»: как распознать и вылечить микоплазменную пневмонию

Фото: Александр Русский / ТАСС

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В сезон повышенной заболеваемости важно помнить, что существует не только грипп, но и ряд других опасных болезней. Важно вовремя выявлять их, чтобы правильно лечиться.

Пневмония — коварное заболевание, которое порой трудно поддается диагностике. Врач-пульмонолог Елена Попова рассказала KP.RU, как сохранить свое здоровье и не упустить время при лечении.

Пневмония — это воспалительное заболевание. Оно может быть вызвано бактериями (пневмококк, Haemophilus influenzae, микоплазма) и вирусами (PC-вирус, коронавирус). Микоплазменная пневмония же вызывается бактериями Mycoplasma pneumoniae. Это самые маленькие внутриклеточные бактерии, поражающие легкие. Чаще всего они встречаются у молодых людей и у детей. Из-за размера и расположения внутри клетки, лекарства не всегда могут добраться до них.

Болезнь не легко диагностировать, так как ее симптомы — кашель, боль в груди, температура и слабость - очень похожи на другие инфекции. А запоздалая диагностика может привести к осложнениям.

Лечится микоплазменная пневмония антибиотиками, такими как макролиды или тетрациклины. Но только в случае бактериальной причины появления болезни.

«Однако возможна резистентность к некоторым препаратам, поэтому может потребоваться дополнение схемы лечения препаратами, активирующими распознавание и уничтожение микроорганизма как вне, так и внутри клеток», — заметила Попова.

Чтобы защитить себя от болезни в сезон повышенной заболеваемости, следует придерживаться некоторых правил: избегать мест скопления людей, больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться, заниматься спортом, избегать стресса и хорошо спать.

В случае, если у вас проявляются первые симптомы болезни, не ждите, что все пройдет само собой, а обратитесь к врачу. Специалист определит стадию заболевания и назначит лечение, а также отследит ваше выздоровление. Если пневмония была вызвана вирусом, врач назначит симптоматическое лечение и не госпитализирует вас.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как распознать пневмонию у ребенка.