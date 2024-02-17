«Это Юля всем говорит»: Малахов отказался от звания «крестного отца» Барановской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Телеведущий пояснил, что когда-то всего лишь высказал слова поддержки будущей коллеге в ее стремлении стать телезвездой.

Телеведущий Андрей Малахов не считает себя «крестным отцом» Юлии Барановской на телевидении. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

«Это Юля всем говорит, что я ее крестный отец, потому что она дала мне интервью и потом сказала, что хочет быть телеведущей, а я ей сказал, что она обязательно станет», — рассказал Малахов.

Он отметил, что с тем же успехом его можно назвать, например, крестным отцом певицы Натальи Ионовой (проект Глюк’oZa), которую он когда-то тоже напутствовал в своей программе.

«Мы сегодня вспоминали, как в 2001 году у меня на программе появилась маленькая девочка, которая только что снялась в „Ералаше“, у нее были горящие глаза, и она сказала, что хочет быть известной певицей. Ее звали Наташа. Я ей говорю: „Наташа, ты обязательно будешь“. И через четыре года ко мне приходит на программу уже певица Глюкоза, которую тогда знали только по мультяшному клипу, и говорит: „Это я, вы мне сказали“… И таких историй за мою карьеру очень много», — отметил Малахов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему телеведущий Андрей Малахов не празднует День святого Валентина.