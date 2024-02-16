Собянин: Медики со всей России получили доступ к московским ИИ-сервисам

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Это позволит быстрее и точнее выявлять признаки различных патологий на медицинских изображениях, а также поможет врачам-рентгенологам в ежедневной практике.

Москва открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медицинских организаций из регионов. С ее помощью врачи смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы, которые применяют в столице.

«Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике», — рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ознакомиться с доступными сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения можно на сайте. Платформа была разработана Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы.

Задача первого в России и одного из самых крупных в мире телерадиологических центра — Центра диагностики и телемедицины (референс-центр лучевой диагностики) — дистанционное централизованное описание и контроль качества лучевых исследований, выполняемых в городских медицинских организациях.

В своей работе врачи-рентгенологи Центра диагностики и телемедицины активно используют компьютерное зрение — автоматизированное выявление признаков патологии на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

До 2020 года технологии компьютерного зрения в России не применяли. В то же время Правительство Москвы проводило эксперимент по тестированию и внедрению таких систем. В его рамках разработчикам ставили важные для диагностики задачи, предоставляли датасеты (медицинские изображения) для машинного обучения и тестирования их решений, выдавали гранты и гарантии, что их системы будут применяться в медицине при условии соответствия определенному уровню точности и надежности.

Сегодня с помощью нейросетей обработали более 12 миллионов исследований. В распоряжении московских врачей свыше 50 сервисов компьютерного зрения по 29 клиническим направлениям. Нейросети помогают находить на медицинских изображениях (маммограммах, КТ, МРТ и рентгеновских снимках) признаки 37 различных заболеваний, в том числе рака легкого, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса и других патологий. Точность диагностики сервисов искусственного интеллекта достигает 95 процентов.