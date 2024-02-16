ВСУ готовятся отступать из Авдеевки: «С учетом всех сценариев»

Командир ВСУ Тарнавский: боевики готовят позиции в Авдеевке для отступления

Фото: www.globallookpress.com / Yves Choquette

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Что сейчас происходит в северном пригороде Донецка?

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся отступать из Авдеевки и продумывают все возможные сценария исхода событий. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев», — заявил Тарнавский, слова которого приводит издание «Украинская правда».

По словам командующего боевиками, ситуация на авдеевском направлении для киевского режима сложная, но контролируемая. Сейчас в пригороде Донецка находится укрепрайон ВСУ, бои продолжаются.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что положение ВСУ в Авдеевке критично, город может перейти под контроль армии России. По его словам, ухудшение положения боевиков во многом обусловлено нехваткой у них необходимых боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ начали частично отходить из Авдеевки. Боевики сами признают необходимость сдать город.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.