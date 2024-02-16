Уголовное дело возбуждено после атаки боевиков ВСУ на Белгород

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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По последним данным, ранения и травмы получили 19 мирных граждан. Есть погибшие.

Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в официальном Telegram-канале.

«Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ („Террористический акт“)», — говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что действиям каждого причастного к данному теракту будет дана правовая оценка. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты.

В четверг, 15 февраля, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали приграничную Белгородскую область. По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО «Вампир», было сбито 14 снарядов. На место трагедии выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По последним данным, от рук террористов погибли семь мирных граждан, еще 19 пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Белгорода несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта ВСУ.