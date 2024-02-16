Начнется другая жизнь: как ВСМ между Петербургом и Москвой изменит Россию

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Фактически две столицы станут одной гигантской агломерацией.

Не только боевой потенциал развивает наша страна. Россия готовится к реализации масштабного проекта в сфере транспорта — строительству первой высокоскоростной железной дороги.

Из Петербурга в Москву на поезде можно будет доехать всего за два с небольшим часа. Этой теме было посвящено совещание с участием президента Владимира Путина.

Когда маршрут планируют запустить, и какие еще города в перспективе свяжут скоростные магистрали — все выяснил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

От металлического каркаса до готового состава — на заводе «Уральских локомотивов» Путину показывают все этапы производства. Его итог — новейший скоростной поезд «Финист»: в кабине — минимум кнопок и тумблеров, вместо них — экраны.

«Тут действительно российские синхронный привод, мы полностью заменили всю элементную базу, которая отвечает за безопасность движения», — рассказали президенту.

В очередной раз санкции помогли. Раньше совместно с немецким Siemens здесь выпускали «Ласточки», им на смену пришла «птица не просто хищная, но и гордая».

«Финист» почти полностью свободен от импорта и уже вышел на маршрут — из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Но это только начало.

«В инжиниринговом центре разрабатываем вот этот вот уникальный поезд, который будет двигаться со скоростью 360 километров в час эксплуатационно, максимально — до 400», — заявил председатель совета директоров «Синара — транспортные машины» Александр Мишарин.

Макет поезда будущего тоже показали президенту. Он будет оснащен принципиально новыми двигателями, подвижной частью, специальными аэродинамическими компенсаторами — все, чтобы проектируемая высокоскоростная дорога из Москвы в Петербург соответствовала своему названию.

«Эта работа станет первым, должна стать первым, стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. А это принципиально другой уже, конечно, уровень технологий и транспортных услуг, современные рабочие места и передовые компетенции. Новые возможности для граждан и наших регионов», — подчеркнул Путин.

Совещание по строительству высокоскоростных магистралей Путин проводит сразу после посещения завода. По видеосвязи — ключевые министры, главы регионов.

Для центральной части России это важнейший проект, который позволит еще теснее связать две столицы. Фактически Москва и Санкт-Петербург станут одной гигантской агломерацией.

«Скорое время пути между Москвой и Санкт-Петербургом почти в два раза мы сократим — с четырех часов до 2 часов 15 минут. Между Москвой и Тверью время пути составит всего 39 минут. Санкт-Петербург и Великий Новгород — займет время пути у граждан всего 29 минут. Поезда будут ходить с частотой 10-15 минут», — рассказал министр транспорта страны Виталий Савельев.

А это принципиально новый ритм жизни и серьезный импульс экономики. Средств на проект жалеть не будут — только первый участок от Санкт-Петербурга до Зеленограда оценивается почти в два триллиона рублей, но оно того стоит.

«В целом, агломерационный эффект, он считается, когда до центра агломерации 30-40 минут — производительность труда в этом регионе вырастает в два раза. Люди становятся ближе, они чувствуют, что они находятся в эпицентре жизни — культурной, политической, экономической», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первые поезда по «столичному» маршруту должны пойти уже в 2028 году, но государство готово вкладываться и дальше. В перспективе ветки протянутся до Рязани, Екатеринбурга, Казани, Адлера и даже Минска.

«Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает. Выделенные высокоскоростные маршруты помогут заметно нарастить пропускную способность железных дорог, разгрузят аэропорты, будут способствовать росту туризма и деловой активности», — отметил Путин.

Проект амбициозный, но это и есть видение Союзного государства — объединенного логистически и независимого технологически.

«Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом, ведь в крупной, долгосрочной, технологически сложной программе развития высокоскоростного сообщения примут участие десятки, если не сотни, трудовых коллективов научных институтов, подрядных организаций по всей стране», — заявил президент России.

Поэтому подход необходим комплексный, подчеркивает президент. Планы более чем конкретные — к 2030 году общий пассажиропоток должен увеличиться на 35%, а 23 миллиона человек будут пользоваться именно высокоскоростными магистралями.