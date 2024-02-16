«Шел последний час»: как российские бойцы отразили атаку ВСУ под Купянском

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Специальные укрывные одеяла не спасли боевиков киевского режима, они были оперативно замечены.

Российские мотострелки группировки «Запад» в последний час боевого дежурства выявили замаскировавшихся боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали их планы по атаке. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Неонацисты использовали специальные укрывные одеяла и планировали атаковать российские позиции на купянском направлении. Однако их планы были сорваны, когда бойцы армии России обнаружили их передвижение.

«Шел последний час нашего боевого дежурства. Часовой на посту оперативно сообщил, что видит в тепловизор какое-то движение, но не может понять, что это. Я вышел на наблюдательный пост и увидел группу целей, они двигались очень медленно, и в тепловизоре их силуэты почти не светились», — рассказал военный с позывным «Мара».

Противник пытался атаковать ночью, сняв несколько мин, а затем перейдя к активным боевым действиям. Однако после непродолжительного боя, как уточнили в Минобороны, боевики понесли потери в живой силе и технике.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, положение ВСУ в Авдеевке в ДНР критично, город может перейти под контроль армии России.