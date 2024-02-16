Пять беспилотников сбили за ночь в Белгородской области и над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Киевский режим в очередной раз попытался атаковать российские регионы.

Военные пресекли атаку киевского режима на регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В течение ночи боевики пытались атаковать Белгородскую область, над регионом силами противовоздушной обороны (ПВО) сбила один беспилотник. Кроме того, были перехвачены четыре дрона над акваторией Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать территорию России с применением девяти беспилотников.

Приграничные с Украиной территории подвергаются атакам после того, как Россия начала специальную военную операцию, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.