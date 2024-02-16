Патрушев обсудил с Ахмадианом безопасность на Ближнем Востоке и в Азии

Фото, видео: Пресс-служба аппарата Совбеза России; 5-tv.ru

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Еще одна тема — перспективы российско-иранского сотрудничества.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Бишкеке рабочую встречу с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, с акцентом на стратегических приоритетах Российской Федерации и Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Главными темами дискуссии стали вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности двух стран. Патрушев и Ахмадиан обсудили и ход практической реализации договоренностей на высшем уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев заявил о продолжении «прокси-войны» против России. Мнение он выразил в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.