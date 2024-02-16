В Благовещенске заживо сгорел запертый матерью в квартире ребенок

Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein

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По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

Получивший ожоги при пожаре в Благовещенске мальчик умер в больнице. Об этом сообщило региональное СУ СК.

«Днем 3 февраля 2024 года подозреваемая оставила своего трехлетнего ребенка одного в квартире без присмотра со стороны взрослых, после чего, закрыв входную дверь, покинула жилище. Через некоторое время в квартире произошел пожар», — говорится в сообщении.

После этого ребенок, спасенный огнеборцами, с тяжелыми ожогами тела был госпитализирован. Малыш умер 15 февраля, несмотря на усилия врачей.

По факту трагедии возбуждено два уголовных дела по статьям УК «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюменской области при пожаре погибли трое детей. Сначала загорелась квартира на первом этаже деревянного дома.

Но дым быстро распространился по всему подъезду. И позже этажом выше обнаружили тела трех мальчиков 8, 11 и 15 лет — все они отравились угарным газом.