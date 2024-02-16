Это первая ласточка: в Госдуме призвали Украину перебросить войска к границам Польши

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Усилится ли эскалация между двумя странами в перспективе?

Подлинная угроза для Украины исходит от Польши, поэтому ВСУ необходимо перебросить к границе двух стран. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счет ее территорий. Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе», — цитирует парламентария РИА Новости.

Варшава, говорит Шеремет, давно начала обсуждать план по захвату западной части украинских территорий. Польша «чувствует скорую гибель ослабленной Украины», убежден политик.

Лишь вопрос времени в том, когда произойдет провокация с переходом в «полномасштабную интервенцию», добавил депутат. Кризис из-за зерновых поставок — первая ласточка будущей эскалации польско-украинских взаимоотношений, резюмировал Шеремет.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи Украине.