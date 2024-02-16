«Мои подруги ломают кровати»: Шаляпин щегольнул бурной личной жизнью

Прохор Шаляпин рассказал, что его партнерши иногда ломают кровати

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Певец неоднократно признавался — он любит женщин постарше.

Певец Прохор Шаляпин раскрыл интимные подробности многочисленных романов. На одном из YouTube-шоу дамский угодник признался, что его личная жизнь настолько бурная, что зачастую ему приходиться чинить кровать.

Звезде нужно было звонить знакомым, чтобы те ответили на вопросы. Когда артист листал записную книжку, ведущий увидел контакт мастера по кроватям.

«Мои подруги если не сами ломаются, то ломают кровати! Как в последний раз», — сказал он.

Это не первое откровенное признание артиста — он любит эпатировать публику. Так, он был женат трижды — впервые это случилось с состоятельной дамой Аллой Пеняевой.

Как рассказывал Шаляпин, первая женщина в «возрасте» появилась у него в 18 лет. Брак продлился недолго — несмотря на дорогие подарки и совместные путешествия, женщина не удержала рядом молодого исполнителя.

Тем не менее, до сих пор бывших супругов связывает теплая дружба. Второй избранницей звезды стала Лариса Копенкина.

Помимо финансового положения, она славится энергичностью и жизнерадостностью, с удовольствием пробует себя на сцене и в других амплуа, живет с задором, что уж говорить о страстных поцелуях с Шаляпиным на публике, которые заставляли краснеть всех вокруг. И все это — при разнице в 28 лет.

Однако развод случился спустя полтора года. Последняя жена певца, Татьяна Клаудия Дэвис, была владелицей сети адвокатских офисов в Канаде.

Ей было 42, Шаляпину — 37, не самая большая разница. Ухаживала за избранником скорее она — дорогими подарками, путешествиями и всевозможными развлечениями.

Все было, как любит артист: женщина работает, а он отдыхает. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе, но вскоре после торжества Дэвис заболела.

Супруг провел с ней несколько дней в американской больнице, после чего уехал в Россию. Предпринимательница была затем введена в кому, из которой уже не вышла.

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