Редактора издания DOXA* Меньшикову заочно арестовали

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Она разместила в соцсетях журнала информацию, которая была направлена на признание идеологии терроризма правильной.

В Москве суд заочно арестовал редактора издания DOXA* Марию Меньшикову, которую обвиняют в публичном оправдании идеологии терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Гагаринским районный судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Представители суда напомнили, что Меньшикова разместила в соцсетях журнала информацию, которая была направлена на признание идеологии терроризма правильной. Отмечается, что она привлечена к ответственности по статье УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма».

Дело в отношении журналистки возбудили в апреле 2023 года после того, как психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие оправдания терроризма в публикациях Меньшиковой в сообществе журнала.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест блогеру-инфоцыгану Аязу Шабутдинову.

* признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.