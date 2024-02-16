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Это электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет построена, основная схема проекта уже согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Как указал Песков, схема магистрали «Москва — Петербург» была согласована на совещании у президента России Владимира Путина. ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

Ранее 5-tv.ru писал, что сейчас, пока авиасообщение местами ограничено, повышенная нагрузка и ответственность легла на РЖД. Президент, выступая на ежегодном съезде железнодорожников, поблагодарил работников этой сферы за труд и за мужество.

В планах и дальше развивать сеть железных дорог, причем на принципиально новом уровне — высокоскоростном. Первая ветка высокоскоростной железнодорожной магистрали должна связать две столицы.