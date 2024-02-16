Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ до 2030 года

Фото: www.globallookpress.com

Согласно документу, в план вносится около 40 страниц различных изменений и дополнений.

Президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении Национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, в стратегию вносится около 40 страниц различных изменений и дополнений. Изначально в стратегии речь шла об основных принципах развития и использования технологий ИИ, целях и задачах такой работы, приоритетных направлениях, поддержке научных исследований, разработке программного обеспечения, подготовке кадров, регулировании общественных отношений в этой сфере.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции пообщался со своим «двойником» об опасности искусственного интеллекта, развитие которого невозможно предотвратить.

Президенту показали видео со студентом Санкт-Петербургского государственного университета, представшим в облике Путина. Тот голосом российского лидера спросил про его двойников, а также об опасностях, которые несет в жизнь ИИ.