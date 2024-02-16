Путешествие из Петербурга в Москву: Путину показали новый скоростной поезд для ВСМ

Фото, видео: Никольский Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Для центральной части России это ключевой проект, который позволит еще теснее связать две столицы.

Возможно, что выпускники именно этой школы одними из первых прокатятся на новейшем российском скоростном поезде. «Сапсан» по сравнению с ним покажется просто улиткой, потому что из Москвы в Петербург можно будет доехать всего за два часа, а не за четыре, как сейчас.

Об этом говорил президент России Владимир Путин там же — в Свердловской области, но уже на заводе «Уральские локомотивы». Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий все расскажет.

Из комфортного салона — сразу в футуристичную кабину. Президент занимает место машиниста, которое скорее напоминает пульт управления: вместо тумблеров и рычагов — экраны, минимум кнопок.

Это новейший скоростной поезд «Финист». Тут действительно российский синхронный привод, мы полностью заменили всю элементную базу, которая отвечает за безопасность движения.

В очередной раз санкции помогли. На заводе «Уральские локомотивы» раньше совместно с немецким Siemens выпускали «Ласточки».

Им на смену пришла птица не просто хищная, но и гордая. «Финист» почти полностью свободен от импорта.

«Он сегодня имеет другой дизайн, который позволяет улучшить аэродинамические свойства. Имеет отечественную тяговую систему, то есть и преобразователи, и тяговые двигатели, и скоростной редуктор, который был разработан компанией «Уральские локомотивы», — отметил первый заместитель генерального директора завода «Уральские локомотивы» Виталий Брексон.

Новые отечественные элементы как раз и показывают Путину. Первые «Финисты» уже вышли на маршрут из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

В планах гораздо больше. «Уральские локомотивы» работают над созданием высокоскоростного поезда, который будет очень кстати, когда запустится новая сверхбыстрая ветка из Москвы в Санкт-Петербург.

«Эта работа станет первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. А это принципиально другой уровень технологий и транспортных услуг, современные рабочие места и передовые компетенции. Новые возможности для граждан и наших регионов», — отметил Путин.

Совещание по строительству высокоскоростных магистралей Путин проводит сразу после посещения завода, по видеосвязи — ключевые министры, главы регионов. Для центральной части России это ключевой проект, который позволит еще теснее связать две столицы.

«Скоро время пути между Москвой и Санкт-Петербургом почти в два раза мы сократим, с четырех часов до 2 часов 15 минут. Между Москвой и Тверью время пути составит всего 39 минут. Маршрут от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода займет время в пути у граждан всего 29 минут. Поезда будут ходить с частотой 10-15 минут», — заявил министр транспорта Виталий Савельев.

Фактически эти города станут одной гигантской агломерацией, что придаст серьезный импульс всей российской экономике. Средств на проект жалеть не будут — только первый участок от Петербурга до Зеленограда оценивается в почти два триллиона рублей, но государство готово вкладываться и дальше.

«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска, вот вполне естественные, вполне реализуемые», — отметил президент.

Такой амбициозный проект трудно не поддержать. Ведь это и есть видение Союзного государства — объединенного логистически и независимого технологически.

«Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом, ведь в крупной, долгосрочной, технологически сложной программе развития высокоскоростного сообщения примут участие десятки, если не сотни трудовых коллективов, научных институтов, подрядных организаций по всей стране», — сказал Путин.

Поэтому подход необходим комплексный. Планы более чем конкретные — к 2030 году общий пассажиропоток должен увеличиться на 35%, а 23 миллиона человек будут пользоваться именно высокоскоростными магистралями.