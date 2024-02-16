Самое секретное предприятие: главное о визите Путина на «Уралвагонзавод»

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Именно там в годы ВОВ собрали половину всех Т-34 — почти 26 тысяч танков.

Даже у бегущих украинских частей и наемников еще есть теоретический шанс увидеть вдалеке новейшие российские танки. Они стояли в цехах «Уралвагонзавода».

Где будут завтра — предсказать несложно. В Нижний Тагил прилетел президент России Владимир Путин, посмотрел на новую технику и поговорил с рабочими.

Разговором этим остались довольны все. Корреспондент «Известий» Максим Прихода объяснит, почему.

Здесь знают точно, почему именно наша броня крепка, а танки быстры. Но далеко не всем рассказывают и не все готовы показать.

«Уралвагонзавод» — предприятие максимально секретное. Цех и продукцию с одной стороны снимать можно, а вот поворачивать камеру в другую сторону уже нельзя.

Самое известное из секретных, самое закрытое из доступных для прессы и, конечно, одно из самых славных предприятий отечественного ОПК. Это на «Уралвагонзаводе» в годы войны собрали половину всех Т-34 — почти 26 тысяч танков.

Больше, чем на всех заводах Германии вместе взятых. И именно здесь производят самый массовый в мире Т-72.

У последней версии — Т-72Б3М — новый двигатель, динамическая защита, а пушка как у младшего брата Т-90М «Прорыв», который, в свою очередь, считается лучшим танком современности. И, главное, что машины подтверждают эти характеристики в реальных боевых условиях.

«Хочу вас поблагодарить, как в таких случаях говорят, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Достойно самых хороших эпитетов, самых высоких. И Т-72 модернизированный, Т-90 тем более. Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают. Здорово. Ну, и качество работы, конечно, очень хорошее», — отметил Путин.

Путину показали танки, готовые к отправке в войска, рассказали о том, как используют опыт бойцов в производстве. Для каждого, кто здесь работает, линия фронта проходит очень близко.

«Мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной. Подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, и абсолютное большинство тех, кто жил в России, всегда считали по-честному, что это практически одно и то же. После Великой Отечественной войны часть вот этих националистов и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, убежали за границу, убежали в Штаты, в Канаду, и на них противник сделал ставку. По сути, после развала Советского Союза именно они и пришли к власти», — заявил глава государства.

И спецоперация сейчас показывает эти связи — Запад, который помогает украинскому режиму оружием, фактически участвует в конфликте. Ответ России — это успехи на фронте, которые обеспечивает надежный тыл.

«Что касается оборонки, во-первых, нам нужно обеспечить потребность сегодняшнего дня, и нам нужно восстановить все наши стратегические резервы. Для чисто оборонного комплекса работы более чем достаточно, и в целом ОПК продемонстрировал очень хороший результат за предыдущий год-полтора. Что касается индивидуальной бронезащиты для ребят, производство собственное выросло в десять раз. Теперь автомашины разного класса выросли по производству в семь раз, производство танков, которыми вы занимаетесь, выросло в пять раз. Не в какие-то проценты, а в пять раз. А производство бронемашин — в три с половиной раза», — подчеркнул Путин.

Но «крепкий тыл» важен и в мирной жизни — заводчан волнуют программы материальной поддержки семей. Президент отвечает: программы будут.

«На заводе вы работаете хорошо, а в семье? 33 — уже Христовый возраст, уже пора детишек заводить. Программа хорошая — „Молодая семья“, она хороша тем, что представляется достаточно неплохая субсидия, от 30 до 33% погашения кредитов, взятых под приобретение жилья. Она востребована очень, и я не помню точно, но, по-моему, 14 где-то с половиной миллиардов мы в прошлом году по этой программе отфинансировали, и в этой планируется где-то примерно такая же сумма. По-моему, чуть побольше, 14,7 миллиарда», — отметил Путин.

Также для семей с детьми предусмотрено продление программы льготной ипотеки. Президент акцентирует внимание: демография — важнейшая задача не для государства, а для этноса.

«Должно быть, как минимум два ребенка. Ну а как же — два человека производит двух детей. Количество людей остается прежним. Если один ребенок — уменьшается же количество, а чтобы расширяться, нужно хотя бы три», — сказал президент.

На «Уралвагонзаводе» работают династиями. С предприятием дети знакомятся еще в школе — так почему бы не распространить этот опыт и на другие регионы.

— Мы хотим предложить вам в обязательную школьную программу внедрить эти экскурсии, чтобы это было на федеральном уровне, — сказала одна из сотрудниц завода.

— На федеральном уровне это все отрегулировать достаточно сложно, но мы поддерживаем, совместно с губернаторами, с руководителями регионов об этом поговорим, на региональном уровне будет поддерживаться, — пообещал Путин.

Оборонная промышленность страны сейчас на подъеме, и «Уралвагонзавод» — один из флагманов. Здесь реализуются самые перспективные разработки, и стоят они на фундаменте славных производственных традиций.