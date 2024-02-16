ОРВИ с сюрпризом: какие неочевидные симптомы говорят об онкологии у детей

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Чем раньше болезнь распознают, тем меньше стресса и нервов будет потрачено в процессе лечения.

За последние 30 лет российская медицина сделала невероятный шаг в лечении онкологии у детей. Если раньше выживаемость со злокачественными новообразованиями составляла менее 15%, то теперь при некоторых видах рака она достигает 97%.

Однако в лечении опасного заболевания важно как можно скорее его начать. Изданию KP.RU завотделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы, заслуженный врач России Елена Скоробогатова рассказала о неочевидных симптомах рака у несовершеннолетних.

Так, на ранних стадиях опухоль у ребенка может «прятаться» под ОРВИ или хроническим инфекционным процессом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек или неврологическим недугом.

«Например, при опухолях головного мозга у детей могут начаться нарастающие головные боли по утрам, сопровождающиеся тошнотой и рвотой. В дальнейшем присоединяются нарушения зрения, косоглазие, шаткость походки», — предупредила онколог.

Кроме того, стоит заподозрить неладное, если ребенок стал вялым, у него пропал аппетит или он отказывается от любимой еды, у него увеличились лимфатические узлы, изменился цвет кожи или присутствует длительная лихорадка. Паниковать не стоит, но обратиться к врачу следует как можно скорее.

Лучше всего среди всех видов рака у детей лечится лимфома Ходжкина — выживаемость составляет 97%. А рак щитовидки излечивается почти в 100% случаев, при этом опухоли мозга и саркомы мягких тканей у юных пациентов удается победить примерно в 70% случаев.

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