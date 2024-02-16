Байден поручил срочно начать диалог с Россией из-за «угрозы нацбезопасности»

Фото: www.globallookpress.com / White House

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Она связана с якобы разрабатываемым противоспутниковым оружием.

Президент США Джо Байден срочно поручил начать диалог с Россией из-за якобы разрабатываемого ей противоспутникового оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Джон Кирби.

Он отметил, что американский президент дал указание предпринять первоначальные шаги, в том числе устраивать регулярные брифинги для Конгресса. Еще один шаг — непосредственное взаимодействие с Россией.

«Он распорядился предпринять начать прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает», — сказал Кирби.

Чиновник также добавил, что непосредственная угроза безопасности кого-либо отсутствует. Он оказал, что Белый дом не имеет ввиду оружие, применяемое против людей или для физических разрушений на Земле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения, заявил, что это является очередной уловкой США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какого кандидата президент России Владимир Путин «поддерживает» на выборах в США.