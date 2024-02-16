Бербер призналась, что ей было страшно сообщать мужу о беременности

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Звезда «Реальных пацанов» и сама была удивлена, когда на плановом осмотре врач огорошил ее этими известиями.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер вспомнила, как узнала о второй беременности и сообщила об этом мужу, Максиму Белобородову. В интервью изданию 7Дней.ru артистка призналась, они не планировали так скоро заводить детей.

Сама актриса узнала об интересном положении случайно — на плановом осмотре у врача. Хотя задержка менструального цикла у нее была, но она списала все на гормональный сбой.

«В общем, врач на УЗИ смотрит на экран и говорит: „Ну, что за бриллиантик у нас лежит?“ Я даже не поняла, о чем она. Немного растерялась. Конечно, такая новость меня обрадовала, но решение должны принимать оба родителя, ведь ребенка делают двое», — сказала Бербер.

После известия знаменитость стала думать, как сообщить о беременности мужу. Она боялась негативной реакции и решила подготовиться.

«Фото УЗИ я положила в открытку, а ее — в карман. Включила камеру и попросила достать из моего кармана открытку. Он смотрит на фото УЗИ и я вижу, как приходит осознание… Было страшно, потому что человек мог сказать: „Это что такое?“ А у тебя еще видео останется на всю жизнь», — добавила актриса.

Но все опасения оказались напрасны. Супруг обрадовался беременности, стал интересоваться сроком и другими деталями.

«Он, конечно, был рад, просто тоже не ожидал», — подытожила она.

О решении Белобородова и Бербер стать мужем и женой стало известно еще в начале ноября 2023 года. Актеры одновременно опубликовали говорящие сами за себя снимки в соцсетях.

На фото оба были одеты в простые свитера, на голове актрисы был венок с цветами и белой фатой, а на безымянном пальце — помолвочное и обручальное кольца. Для Бербер этот брак первый, хотя у нее есть дочь Надежда, которая родилась в 2015 году.

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