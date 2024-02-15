«Чуть-чуть устал»: у Тарасова и Костенко родился четвертый ребенок
Тарасов и Костенко в четвертый раз стали родителями
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / tarasov23; 5-tv.ru
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Футболист вышел на связь с поклонниками из клиники и рассказал о самочувствии новорожденного и супруги.
В семье футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко произошло радостное событие — они в четвертый раз стали родителями. На свет появился мальчик.
Сразу после этого спортсмен поспешил выйти на связь с поклонниками и рассказал, как чувствуют себя супруга и новорожденный. Роды Костенко прошли в одной из столичных клиник.
Тарасов присутствовал на них и поддерживал любимую во время схваток. Все прошло хорошо, сообщил футболист, четырежды мама и малыш чувствуют себя прекрасно.
«Друзья, все прошло хорошо. Чуть-чуть устал. Ребенок там лежит, спит. Мама в полном порядке», — сказал Тарасов.
К слову, Тарасов и Костенко объявили о четвертой беременности в сентябре. Позже они сообщили, что ждут мальчика.
Футболист был этому несказанно рад. Даже если у Костенко беременность протекало непросто, публике она в этом не признавалась.
Единственное, что ее сильно огорчало — комментарии недоброжелателей, которые советовали ей не заводить ребенка из-за пластической операции на груди. Подобные выпады злили многодетную маму.
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