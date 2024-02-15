«Чуть-чуть устал»: у Тарасова и Костенко родился четвертый ребенок

Тарасов и Костенко в четвертый раз стали родителями

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / tarasov23; 5-tv.ru

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Футболист вышел на связь с поклонниками из клиники и рассказал о самочувствии новорожденного и супруги.

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко произошло радостное событие — они в четвертый раз стали родителями. На свет появился мальчик.

Сразу после этого спортсмен поспешил выйти на связь с поклонниками и рассказал, как чувствуют себя супруга и новорожденный. Роды Костенко прошли в одной из столичных клиник.

Тарасов присутствовал на них и поддерживал любимую во время схваток. Все прошло хорошо, сообщил футболист, четырежды мама и малыш чувствуют себя прекрасно.

«Друзья, все прошло хорошо. Чуть-чуть устал. Ребенок там лежит, спит. Мама в полном порядке», — сказал Тарасов.

К слову, Тарасов и Костенко объявили о четвертой беременности в сентябре. Позже они сообщили, что ждут мальчика.

Футболист был этому несказанно рад. Даже если у Костенко беременность протекало непросто, публике она в этом не признавалась.

Единственное, что ее сильно огорчало — комментарии недоброжелателей, которые советовали ей не заводить ребенка из-за пластической операции на груди. Подобные выпады злили многодетную маму.

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